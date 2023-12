Se questa può chiamarsi autostrada

è anche chi si è messo a giocare a pallone tra i disperati che ieri erano diretti verso sud per le vacanze. Non avevano fatto i conti con il tratto dell’A14 tra Ascoli e Fermo. Sono anni che raccontiamo di incidenti, code e lavori. La verità è che questo tratto di autostrada non può sopportare il flusso quotidiano di auto e mezzi pesanti, figuriamoci nei periodi clou come Natale o in estate. Arretramento, terza corsia: l’unico modo di uscire da questa situazione insostenibile è favorire con ogni mezzo l’uso delle ferrovie. Peccato che da Ascoli a Pescara, circa 90 chilometri, in treno ci si mettano 2 ore e mezza, come negli anni ’80. È ora di portare il Piceno nel 2024.