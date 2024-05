Se sport fa rima con inclusione: torneo regionale di Baskin

Terminati i lavori di ristrutturazione dello storico edificio che ospita la scuola elementare Speranza, che si sono protratti per anni, ora l’amministrazione comunale sta pensando a come sistemare e rilanciare il parco delle rimembranze. Un grande spazio che rappresenta un’importante risorsa per la citta, sotto il profilo dello sport in libertà e gratuito per i giovani e non solo. Il primo passo è piuttosto imminente: la Giunta comunale ha accolto la richiesta di collaborazione da parte delle società sportive Il Faro Basket e Union Fortitudo Basket, che si sono offerte di pitturare a propria cura la pavimentazione del parco per consegnare alla città uno spazio per l’utilizzo sportivo. L’amministrazione ha quindi disposto un contributo di duemila euro per l’acquisto della vernice. Un intervento economico in vista di progetti futuri sicuramente più importanti, che serve per la riapertura dello spazio che poi sarà inaugurato con una bella manifestazione di Baskin a livello regionale in programma per il giorno 26 maggio. "Si tratta del primo Baskin day Marche nell’ambito del progetto Generare inclusione – ha affermato il consigliere delegato allo sport del comune di Grottammare Nicolino Giannetti – Saranno presenti circa 80 ragazzi normo dotati e disabili che giocheranno insieme nel rispetto delle regole del Baskin provenienti da sodalizi marchigiani. La Barilla ci ha garantito il pasto per tutti gli ospiti. Tornando alla sistemazione del parco, sarà un lavoro di posa della vernice su tutto il parco che richiede tempo, ma alla fine avremo uno spazio riqualificato importante per i giovani della città, mamme e bambini. Continuerò a battermi per far ritornare lo spazio al suo ruolo in attesa di un progetto più articolato, sempre per garantire attività sportive gratuite per i nostri giovani".

Marcello Iezzi