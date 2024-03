’Se uccidessi mio marito’: domenica con Agatha Christie

Il palco del teatro dell’Energie di Grottammare, si tinge di giallo. Domani alle ore 17 andrà in scena, l’ultima replica dello spettacolo "Se uccidessi mio marito", ispirato ad un romanzo di Agatha Christie, per la regia di Rachele Morelli. La vicenda ruota attorno al misterioso omicidio di Lord Edgware, un caso complicato, che metterà a dura prova persino le abilità investigative del celebre Hercule Poirot. Lo spettacolo è prodotto dalla Compagnia "Rattattù" e realizzato in collaborazione con il comune di Grottammare, l’associazione "Presepe Vivente" di Grottammare e la consulta delle Pari Opportunità. Le scenografie sono di Lorenzo Rossi. "Siamo felici di portare questo spettacolo di qualità a Grottammare, che ci ospita nel suo meraviglioso Teatro – affermano il presidente della compagnia teatrale Luca Vagnoni e la vice presidente Clarita Baldoni - "Rattattù" ha dimostrato in questi anni di essere una realtà poliedrica nell’ambito teatrale e culturale e lo dimostrano le numerose collaborazioni portate avanti con i Comuni, le scuole e le associazioni del territorio". I biglietti costano 12 euro. È consigliata la prenotazione via whatsapp ai numeri 347 7739996 oppure e 327 7978046.