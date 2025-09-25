Seccardini amaro:: "Episodi decisivi"

L’allenatore Simone Seccardini, non ci sta. La sconfitta contro il Termoli nasce da un dubbio calcio di rigore concesso dall’arbitro Fermo di Torre Annunziata e da lì si è poi spenta la luce in casa bianconera. "Questo è un campo difficile – ha ammesso in sala stampa – due anni fa abbiamo perso 1-0, lo scorso fatto 0-0 e oggi sono stati determinanti gli episodi. Le decisioni della terna arbitrale hanno inciso sul risultato e c’è grande rammarico. Non cerco alibi, ma certo chiudere qui il primo tempo sotto di tre gol è durissima. Avevamo preparato una partita di ‘pazienza’, e non abbiamo subito tiri in porta perché il primo gol è nato con un calcio di rigore, il secondo con un rimpallo e il terzo su un taglio di 80 metri facilmente leggibile che i miei difensori non hanno intercettato. Nel secondo tempo il Termoli non ha mai superato la metà campo. Il primo episodio nasce da una rimessa laterale nostra assegnata ai padroni di casa con la scivolata del nostro difensore che l’arbitro ha giudicato da rigore, ma l’azione l’abbiamo rivista e non è mai rigore. Ne prendiamo atto, facciamo i complimenti al Termoli. Il dato preoccupante è che ad ogni leggerezza prendiamo gol".