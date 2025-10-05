Seccardini: "Atletico Ascoli pronto a reagire"

Dopo una settimana complicata, con tre sconfitte in otto giorni, l’allenatore dell’Atletico Ascoli Simone Seccardini ha analizzato il momento della squadra alla vigilia della sfida contro il San Marino. È stata una settimana complicata.

Come vi siete preparati?

"È stata una settimana difficile, ma abbiamo analizzato con attenzione gli errori commessi per capire dove possiamo migliorare. In questi giorni ci siamo allenati bene, con la stessa intensità e abnegazione che abbiamo dal 16 luglio. I ragazzi non hanno mai sbagliato approccio in nessuna seduta: è un segnale importante, significa che il gruppo è concentrato e ha voglia di reagire".

Contro l’Ostiamare si è rivisto il film dell’anno scorso: gioco, occasioni, ma venite puniti al primo errore. Come crescere da questo punto di vista?

"In questo momento non dobbiamo concedere nulla agli avversari, perché al minimo errore veniamo puntualmente puniti. L’ultima gara è stata significativa: abbiamo affrontato la prima della classe con qualità, creando tanto. Questo dimostra che la squadra ha valori e idee. Ora serve solo continuare a lavorare con attenzione e convinzione, perché sono certo che usciremo da questo periodo".

Il San Marino arriva dalla bella vittoria di Recanati. Che match sarà?

"Il San Marino è ben allenato, organizzato e riconoscibile in tutti i momenti del gioco. Giocheremo su un campo sintetico, il ritmo sarà alto e servirà grande cura dei dettagli".

v.r.