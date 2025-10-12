Seccardini: "Atletico, con il Castelfidardo massima attenzione"

Dopo le due vittorie consecutive con San Marino e Foligno, l’Atletico Ascoli si prepara ad affrontare il terzo impegno in otto giorni, questo pomeriggio in trasferta sul campo del Castelfidardo ultimo in classifica con un punto. Una sfida da non sottovalutare, come sottolinea l’allenatore Simone Seccardini, che chiede ai suoi ragazzi di mantenere alta la concentrazione e dare continuità al buon momento della squadra.

Mister dopo, le due vittorie con San Marino e Foligno arriva il terzo impegno in trasferta in otto giorni. Contro il Castelfidardo una partita difficile che va affrontata con la giusta determinazione?

"Il Castelfidardo è una squadra che avrà grande voglia di riscatto, considerata la situazione di classifica, e farà di tutto per metterci in difficoltà. Servirà quindi attenzione, determinazione e il giusto atteggiamento per dare continuità a questo momento positivo".

Mercoledì sono scesi in campo ragazzi che avevano avuto un minutaggio minore. Come valuta la loro prestazione?

"Non avevamo alcun dubbio sul rendimento dei ragazzi che sono scesi in campo mercoledì. Qualcuno finora ha trovato meno spazio in campionato, ma sono tutti elementi pienamente funzionali al nostro contesto e rappresentano un valore importante all’interno del gruppo. Ognuno di loro sarà determinante nel corso della stagione e darà il proprio contributo quando verrà chiamato in causa".

A Castelfidardo mancheranno ancora Forgione e De Santis e qualche ragazzo è acciaccato. Cosa servirà per portare a casa un risultato importante?

"Servirà affrontare la gara con fiducia e piena consapevolezza dei nostri mezzi. Speriamo di recuperare presto gli infortunati, ma le assenze non devono mai diventare un alibi: abbiamo costruito una rosa lunga e di qualità proprio per essere pronti in ogni momento della stagione". Valerio Rosa