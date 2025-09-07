Seccardini:: "Atletico, gara tosta"

Alla vigilia della sfida contro L’Aquila, nella prima giornata del campionato di serie D, in programma questo pomeriggio alle ore 15 allo stadio ‘Del Duca’, l’allenatore dell’Atletico Ascoli, Simone Seccardini, ha presentato il match contro una delle squadre più attese del torneo.

Mister, è arrivato il giorno dell’esordio in campionato contro L’Aquila. Che partita si aspetta?

"Senza dubbio affronteremo una delle favorite per la vittoria finale. L’Aquila ha costruito una rosa di livello, tanti giocatori esperti, con struttura e qualità, guidati da un allenatore che non ha bisogno di presentazioni. Sarà determinante essere lucidi in ogni nostra scelta, limitando inoltre il numero di palle inattive a loro favore, perché possono diventare un’arma importante per una squadra con queste caratteristiche".

La vittoria in Coppa vi ha dato entusiasmo: che peso può avere in vista di questa gara?

"Sì, la vittoria in Coppa ci ha dato sicuramente entusiasmo e fiducia, ma sappiamo bene che da domenica inizia un percorso diverso, dove sono in palio i primi tre punti. Voglio ringraziare tutta la squadra per il lavoro fatto in queste settimane di preparazione, hanno dimostrato disponibilità e abnegazione. La nostra forza dovrà essere proprio questa: dare il massimo in ogni singola seduta d’allenamento al fine di creare un ambiente abilitante dove tutti possano sentirsi importanti e partecipi alla causa".

Spesso ha ribadito il concetto di ’non titolarità’. Quanto sarà importante la profondità della rosa?

"La fortuna è quella di avere allestito una rosa importante, che ci permette di scegliere di volta in volta i giocatori più adatti in base al tipo di gara che dobbiamo affrontare. Questo ci dà grande flessibilità e ci consente di valorizzare le caratteristiche di ciascuno".

Valerio Rosa