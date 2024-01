Seccardini: "Bene così, ma dovevamo chiuderla"

Bocche cucite in casa Matese, con mister Corrado Urbano che preferisce non commentare la sconfitta subita dai suoi. Sorridente e comunque pacato invece il tecnico dell’Atletico Ascoli Simone Seccardini: "Non sono scaramantico – ha detto –, ma abbiamo deciso di cambiare la panchina per non avere davanti l’assistente dell’arbitro e stare sempre a ‘battagliare’ anche con lui. Abbiamo iniziato davanti con la coppia Minicucci-Ciabuschi, più funzionali all’idea di gioco che avevamo preparato. Il Matese è una squadra ostica, sapevamo che sarebbe stata dura perché il loro ultimo posto in classifica non deve trarre in inganno. Siamo partiti con l’idea di abbassare i ritmi, di far girare il pallone perché in questo campo così piccolo, le transizioni sono più complicate. E’ vero che non abbiamo creato tante occasioni anche perché le scelte nella rifinitura sono state un po’ forzate. Loro sono stati bravi, una squadra di mestiere, brava a spezzettare il gioco. Dopo che siamo passati in vantaggio abbiamo avuto più spazi e dovevamo chiuderla. Invece ci siamo fatti prendere dalla foga agevolando il loro assalto finale in cui siamo stati anche fortunati perché Passewe ha avuto la palla del pareggio ed è stato bravo Pompei ad evitare il loro gol. Siamo una quadra giovane che non riesce a gestire l’euforia, ma per ora va bene così".

v. r.