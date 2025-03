Seccardini: "Fuorigioco sul primo gol, fallo sul terzo"

Volti scuri in casa Atletico Ascoli a fine partita. L’ennesima sconfitta contro l’ultima in classifica, dopo quelle con Fermana e Notaresco, non sono certo un bel segnale per le ambizioni playoff dei bianconeri. Una sconfitta nata da alcuni errori gravi dei padroni di casa, su tutti e tre i gol anche se il tecnico Simone Seccardini assolve la sua squadra. "Sul primo gol c’è una evidente posizione di fuorigioco di Coratella – ha dichiarato – che l’assistente non ha segnalato. Sul secondo gol, è vero che c’è stato un errore di Clerici, che ha giocato una gran partita, ma che in quell’occasione ha commesso una ingenuità lasciando Coratella tutto solo. Sul terzo gol, c’è stato questo retropassaggio avventato di Ascoli, ma sul contrasto tra Pompei e Cascio, il nostro portiere prende un calcio sulla caviglia e andava fischiato il fallo a nostro favore. Invece, anche oggi siamo qui a recriminare su una direzione arbitrale non limpida, che ci ha penalizzato. Un Isernia che si è solo difeso, con una condotta ostruzionistica e che torna a casa con soli due ammoniti. Abbiamo subito tre reti – ha proseguito Seccardini – senza che il nostro portiere abbia fatto una parata, mentre dall’altra parte l’estremo difensore dell’Isernia ha salvato più volte la sua porta. Abbiamo provato a vincere anche sotto di un gol, ma l’eccessiva frenesia ci ha tolto lucidità nelle scelte e nelle conclusioni. Sogni di gloria svaniti? In questo campo le partite sono state tutte uguali. Quando siamo bravi a passare in vantaggio poi la partita la vinciamo. Quando c’è da recuperare, gli avversari sono avvantaggiati dalle ridotte dimensioni, mettono ‘il pullman’ davanti alla porta e diventa tutto più difficile. Domenica andremo ad Ancona per rialzare subito la testa e dovremo assolutamente fare punti – ha concluso Seccardini – anche perché nulla è ancora compromesso".

Sorridente invece l’allenatore dell’Isernia, Domenico Farrocco, si gode il suo ritorno alla vittoria dopo cinque mesi da quel 23 ottobre con il 2-0 al Sora. "È vero – ha ammesso – ma già in altre partite avevamo meritato di vincere e gli episodi invece ci hanno condannato. I ragazzi meritavano di tornare a festeggiare per l’impegno che mettono ogni settimana negli allenamenti. Certo, il gol iniziale ci ha avvantaggiato, ma abbiamo giocato con coraggio, lasciando dietro i duelli uno contro uno, rischiando tanto. Ci siamo difesi, è vero, senza rinunciare mai a contrattaccare anche con buona qualità e credo che la vittoria l’abbiamo meritata. Servirà a poco? Lo vedremo. Intanto abbiamo staccato la Fermana – ha concluso il mister dell’Isernia – mancano ancora diverse partite e non dobbiamo mollare".

Valerio Rosa