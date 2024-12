Seccardini: "Il pari ci sta stretto"

Mastica amaro Simone Seccardini a fine partita. Il pareggio contro la Vigor Senigallia, seppur agguantato nei minuti di recupero gli sta stretto, ma soprattutto ad irretirlo è stata la decisione dell’arbitro Piccolo di Pordenone, di non concedere al 95’ il secondo rigore per un fallo netto su Maio. "Se è vero che l’arbitro ha detto che non poteva darcene un altro, siamo veramente fuori dal mondo – ha attaccato – ma io devo soprattutto pensare alla mia squadra, all’impegno che hanno messo i ragazzi nel primo tempo quando potevano realizzare più gol, e nel finale quando abbiamo prodotto lo sforzo maggiore per recuperare una gara che assolutamente non meritavamo di perdere. Abbiamo segnato subito nei primi minuti, e invece di chiudere la partita, siamo andati al riposo sull’1-1 dopo aver sprecato tante opportunità e lasciando Pesaresi solo a colpire di testa. Nella ripresa su una rimessa laterale abbiamo subito il raddoppio anche abbastanza rocambolesco, e abbiamo accusato il colpo perdendo un po’ di lucidità nelle scelte e nelle transizioni. Credo che prima del fallo da rigore su Minicucci ce ne fosse un altro più netto su Magnani, ma qui al Don Mauro Bartolini abbiamo visto arbitraggi peggiori e noi dobbiamo solo pensare a far bene il nostro lavoro. Dobbiamo anche riconoscere i meriti della Vigor Senigallia che ha affrontato questa gara con coraggio e buone trame. È mancata lucidità sotto porta. Non credo, sicuramente in una situazione come quella di Minicucci che tira in porta invece di servire Ciabuschi solo al centro, è mancata un pizzico di serenità nelle scelte. Siamo solo al secondo anno in questa categoria e a volvci facciamo prendere un po’ dalla frenesia di andare a far gol. Ci prendiamo questo pareggio - ha concluso il tecnico dell’Atletico Ascoli - che ci sta sicuramente stretto, ma faccio i complimenti ai ragazzi per l’impegno che hanno messo in campo".

v.r.