Seccardini: "L’Atletico Ascoli si farà trovare pronto"

Si torna in campo per cancellare il ko di Fossombrone. Questo pomeriggio alle 15 al campo Don Mauro Bartolini di Monticelli, l’Atletico Ascoli affronterà il Roma City. L’amarezza per la seconda sconfitta stagionale dopo quella subita su calcio di rigore nel derby contro la Fermana, dovrà subito lasciare spazio alla voglia di riscatto. Ora sarà importante provare a conquistare anche il primo successo tra le mura amiche dopo i pareggi contro Sambenedettese e L’Aquila e proprio il ko con i ‘canarini’. Nella sfida di oggi contro il Roma City mister Simone Seccardini tornerà ad avere a disposizione il capitano D’Alessandro che ha scontato la squalifica. Stanno meglio Maio e Nonni, mentre il bomber Jonathan Ciabuschi ieri ha provato e solo oggi si deciderà se portarlo in panchina o dargli tempo di recuperare dalla piccola contrattura accusata alla vigilia della trasferta di Fossombrone. Proprio il tecnico Seccardini ha presentato la sfida di questo pomeriggio con un occhio alla sconfitta di domenica in terra pesarese: "Siamo andati a Fossombrone giocandoci la partita – ha ammesso l’allenatore dell’Atletico Ascoli – e alla fine siamo usciti senza demeritare. Abbiamo perso contro una squadra forte realizzata da una grande società e gestita da un ottimo allenatore. La sconfitta ci può stare, rendiamo merito agli avversari e ora affrontiamo questa sfida contro il Roma City. La fortuna in questo senso è non avere il peso di una settimana per smaltire l’amarezza della sconfitta. Torniamo subito in campo consapevoli che dobbiamo raggiungere la salvezza prima possibile. Lunedì ci siamo subito rimessi al lavoro e ieri abbiamo preparato la gara che ci aspetta oggi contro un avversario che conosciamo bene. Una squadra che ha una identità chiara – ha concluso Mister Seccardini – e non ci sorprenderà dal punto di vista della proposta, ma che è anche una compagine forte, attrezzata e intensa che metterà a dura prova i miei ragazzi. Turn over? Ho una rosa ampia e attrezzata e ci faremo trovare pronti".

Valerio Rosa