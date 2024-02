Seccardini: "Stavolta è andata bene a noi"

Al gol di Cesario si è arrampicato sulla rete per festeggiare assieme all’addetto stampa Luca Gabrielli, perché vincere al 96’ contro una grande squadra come L’Aquila è davvero un gran risultato. Mister Simone Seccardini però quando arriva in sala stampa, rende subito merito agli avversari: "E’ stata una gara che potevamo vincere noi ma poteva vincere anche L’Aquila, con nessuna delle due squadre che ha voluto accontentarsi del pareggio. E’ andata bene a noi come spesso purtroppo in questa stagione non ci è capitato ma devo ribadire che L’Aquila è una squadra molto forte e contenderà con Campobasso e Samb, la vittoria finale". Soddisfatto anche Michele Cesario arrivato dal Manfredonia ad inizio dicembre: "Non capita spesso fare gol all’ultimo minuto. Un gol che dedico alla squadra perché ci abbiamo creduto e sono convinto che la nostra classifica non rispecchi il valore di questo gruppo che merita molto di più".

v. r.