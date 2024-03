Seccardini: "Stiamo crescendo"

Grande festa a fine gara nello spogliatoio dell’Atletico Ascoli. La vittoria contro il Sora proietta i bianconeri a sei punti dalla zona playout e a sette da quella playoff in una posizione decisamente confortevole. Soddisfatto anche il tecnico bianconero Simone Seccardini: "Una vittoria che dà morale, punti e soddisfazione – ha commentato – e che oggi ce la godiamo appieno. Per la prima volta vinciamo due gare di fila in un campionato difficile come quello di quest’anno che non dà continuità tranne che per le squadre di vertice ed è un risultato che ci ripaga di tutti gli sforzi fatti, dei sacrifici e delle delusioni per i tanti punti che abbiamo perso per strada per inesperienza. Questi ragazzi però stanno crescendo tanto. Non dobbiamo illuderci perché già domenica a Tivoli ci aspetta una trasferta difficilissima".