Seccardini: "Superato un periodo difficile"

ASCOLIQuattro vittorie di fila e sesto posto in campionato. L’Atletico Ascoli ha superato alla grande il momento difficile culminato con le tre sconfitte consecutive che avevano messo sul banco degli imputati Mister Simone Seccardini. È stata brava la società del Patron Graziano Giordani, a chiudere subito ogni discussione ribadendo la fiducia al tecnico tramite il Direttore Sportivo Mario Marzetti, e la squadra ha reagito alla grande. Il successo per 3-0 a Chieti ha confermato la crescita anche sul piano realizzativo di una squadra che ha il secondo miglior attacco del campionato con 19 reti dietro all’imbattuta capolista Ostiamare che ne ha realizzati 20, e che sta migliorando anche sul piano difensivo con la sesta miglior difesa con 11 gol subiti in nove gare. Un Atletico Ascoli che non subisce gol da due giornate e che ne ha preso uno nelle ultime quattro, quello del 6-1 a Castelfidardo siglato a gara quasi finita e realizzato dall’ex attaccante bianconero Angelo Traini. Insomma, numeri che hanno riportato serenità e fiducia in un gruppo che ha grandi potenzialità ancora non espresse. E in particolare in attacco dove i bomber Maio, Belloni e Didio possono sicuramente essere più determinanti. A Chieti si è visto un Lorenzo Didio in grandissima forma. Il centravanti, finora poco utilizzato, ha realizzato un gol, ma poteva farne almeno altri due ed è stato davvero una spina nel fianco nella difesa neroverde. Di sicuro il campo ‘Angelini’ di Chieti si è confermato un bel portafortuna per l’Atletico Ascoli che ha vinto tre volte nei tre incontri di Serie D disputati. "Abbiamo passato un momento difficile - ha ammesso il tecnico bianconero Simone Seccardini - Abbiamo vinto una partita per nulla scontata. L’abbiamo preparata bene nonostante le scorie negative derivanti dall’eliminazione in Coppa Italia contro l’Ancona. Abbiamo messo un centravanti di ruolo come Didio per contrastare il loro giro palla e proprio Lorenzo è stato davvero bravo. I ragazzi hanno dimostrato uno spirito di gruppo che va oltre la parte tecnica e tattica. Questa è la notizia migliore. Sono contento e orgoglioso, quarta vittoria di fila con una squadra che alle prese con diversi infortuni. Quando eravamo al completo abbiamo fatto fatica, forse abbiamo pensato che fosse tutto facile. Adesso nell’emergenza il gruppo si é compattato e abbiamo disputato una grande partita, meritando la vittoria. Dobbiamo continuare così". Valerio Rosa