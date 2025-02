Seccardini: "Tanto da recriminare". Sorride Fucili: "Siamo stati cinici"

Mastica amaro mister Simone Seccardini a fine gara. "Il punto ce lo prendiamo perché muove la classifica – ha ammesso – ma anche oggi abbiamo parecchio da recriminare a cominciare dal gol annullato a Minicucci per un fuorigioco che non c’è. Abbiamo rivisto le immagini e l’assistente alza la bandierina dopo che Manel ha dribblato il portiere e ha depositato il pallone in rete, non quando è partito. Poi c’è l’espulsione finale di Camilloni per una parola che l’arbitro ha frainteso con una bestemmia e che oltre a penalizzarci oggi ci priverà il giocatore per squalifica. Ai miei ragazzi non posso rimproverare nulla. Abbiamo fatto la partita, abbiamo creato diverse occasioni e ancora non mi rendo conto come abbia fatto il portiere del Fossombrone a respingere quella mezza-girata di Nonni da due passi. Un vero miracolo. Poi è vero, eravamo passati in vantaggio e da una incomprensione tra i difensori e il nostro portiere è nato il pareggio ospite sul loro unico tiro verso lo specchio della porta. Anche oggi non siamo riusciti a vincere nonostante il nostro portiere non abbia dovuto compiere parate, ma passerà. Ritengo che la ruota alla fine gira e noi siamo parecchio in credito con la fortuna. Una sola vittoria nelle ultime dieci gare? Non sono preoccupato. La squadra gioca bene, avrebbe meritato di più nelle ultime tre gare, ma è così e anche questo campo ‘maledetto’ non ci aiuta perché avete visto che anche oggi i ragazzi scivolavano tutti, e questo rallenta una squadra che deve fare la partita".

Decisamente più soddisfatto il tecnico del Fossombrone, Michele Fucili: "È vero – ha ammesso – siamo stati cinici nel concretizzare la nostra unica occasione, ma anche l’Atletico, a parte quella girata di Nonni nel primo tempo, non è che abbia fatto cose straordinarie. Avevamo preparato la gara per contenere i bianconeri e puntare sulle ripartenze. Alla fine è stata una gara equilibrata, molto tattica, tra due squadre che si sono equivalse. E non è la prima volta che la gara tra Atletico e Fossombrone finisce in parità, perché le due squadre si rispettano e si temono a vicenda. Il punto mi sta bene, perché ottenuto su un campo difficile, contro una squadra forte, che ha un grande palleggio e buone individualità. Sono già tre partite che riusciamo a recuperare nel finale, ma dobbiamo essere più bravi a non prendere certi gol, perché poi non sempre riusciremo a riacchiapparle".

Valerio Rosa