Seccardini: "Un po’ di rammarico. All’inizio abbiamo avuto timore"

Volti soddisfatti a fine gara, il pareggio alla prima di campionato può star bene ad entrambe le squadre. L’Aquila, due volte in vantaggio, può recriminare per non essere riuscita a chiudere il match, l’Atletico Ascoli per non aver trovato il gol della vittoria nel finale.

Mister Simone Seccardini, c’è rammarico per le occasioni avute nel finale che potevano darvi i tre punti?

"Al netto delle occasioni, c’è rammarico perché potevamo vincerla, abbiamo avuto un po’ di timore all’inizio per prendere distanze e fluidificare. Per trovare le misure c’è voluto un po’. Bravo Di Renzo sul primo gol su una rimessa laterale dove ci poteva stare l’intervento dell’arbitro, e bravissimo in occasione del colpo di tacco suk raddoppio. Non ci siamo mai tirati indietro, continuato a giocare e potevamo vincerla, ci prendiamo il pareggio con consapevolezza e maturità".

L’Aquila ha confermato di essere squadra forte e quadrata con un Buchel dal gran senso della posizione?

"Loro forti, hanno una proposta nitida, due centravanti che giocavano insieme al Roma City e anche Banegas dietro, hanno fatto la differenza. Hanno qualità e carisma, sicuramente forti e Marcel ha fatto da raccordo tra centrocampo e attacco. Lo conosco bene, l’ho allenato nell’Ascoli ed è ancora determinante con il suo destro e sinistro".

Qualche errore di mira di troppo nelle conclusioni dal limite?

"Ultimi sedici metri volevamo recuperare e vincere, c’è sicuramente stato un aspetto emotivo, potevamo servire meglio il compagno nella rifinitura, non tanto nella conclusione".

Si aspettava un Mattia Sardo così determinante in questo inizio di stagione?

"Sardo non è una scoperta. Lo avevo affrontato in Under 15 e Under 17, lo scorso anno giocava a piede invertito a Fermo, sta da nove mesi nel calcio dei grandi ed è davvero bravo. Ora temo solo che a gennaio possano portarcelo via".

Soddisfatto anche mister Sandro Pochesci. "Rammarico per non averla portata a casa. Abbiamo avuto un paio di ripartenze. Risultato giusto, ma quando vai due volte in vantaggio in uno scontro diretto devi portarla a casa. Sardo ha fatto un gran gol a giro e c’è poco da fare. Non era facile qui al Del Duca, uno stadio con un fascino particolare. Di fronte avevamo una signora squadra che ha investito molto. Negli scontri diretti questo è un punto in trasferta importante".

Valerio Rosa