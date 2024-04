Seccardini: "Vittoria importantissima. Ma ora c’è da completare l’opera"

E’ il volto della felicità mister Simone Seccardini al termine della sfida vinta contro il Vastogirardi. Il suo Atletico Ascoli ha rischiato forse troppo nella ripresa dopo essere stato sopra di due gol ma alla fine la vittoria è meritata e ora la classifica sorride ai bianconeri del patron Graziano Giordani. "E’ vero, è una vittoria importantissima – ha ammesso il tecnico dell’Atletico Ascoli – . Un passo importante per la salvezza che non è ancora aritmetica . Oggi ho dovuto sopperire ad alcune assenze tra cui quella del portiere Pompei, ma Canullo ha disputato una grande partita e anche Santiago e tutti gli altri che sono arrivati a gennaio consapevoli che non sarebbero stati titolari ma si sono messi a disposizione. Oggi in panchina avevo giocatori over che giocherebbero titolari ovunque e voglio ringraziarli per la grande disponibilità. Siamo al sesto risultato utile consecutivo e domenica affrontiamo il Fossombrone considerato un po’ la bestia nera dell’Atletico. Andremo con la giusta determinazione e con la voglia di vincere per conquistare aritmeticamente la salvezza anticipata".

Valerio Rosa