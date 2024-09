Seccardini:: "Vittoria meritata, bravi tutti"

Simone Seccardini: vittoria per meriti vostri ma anche per qualche manchevolezza altrui? "Penso che sia stata una partita bellissima, come ce l’aspettavamo e come l’avevamo preparata. Siamo stati bravi a veicolare l’episodio ed a portarlo dalla nostra parte. I meriti nostri sono quelli di proporre e di accettare con coraggi i rischi che il nostro gioco, la nostra mentalità, i nostri interpreti mettono sul campo: il problema del gol non c’è mai stato perché i nostri ragazzi prima o poi sanno sfruttare le occasioni. Il match è stato rocambolesco perché di fronte avevamo un avversario forte, organizzato, intenso, con 5-6 calciatori che l’hanno scorso erano protagonisti in Lega Pro. Inutile fare i nomi perché sono sotto gli occhi di tutti. Venire qua ed accettare questo tipo di partita, con molte transizioni e tante occasioni ci rende merito". La sensazione è che avete avuto un solo vero, momento di difficoltà, dopo il rigore del 3-3 di Sbaffo quando l’inerzia era dalla parte dei padroni di casa: "Nel secondo tempo, indubbiamente, qualche piccolo fraseggio ci è mancato ma la sofferenza fa parte del gioco. Usciamo con le ginocchia sbucciate ma con 4 gol fatti e 3 punti che io ritengo meritati". Il tecnico dell’Atletico Ascoli poi fa una professione di umiltà forse anche eccessiva. Grande risposta dopo lo scivolone interno contro la Fermana: "L’avevo detto anche domenica, secondo me non è stato uno scivolone. E’ un campionato aperto, combattuto: si può vincere o perdere contro chiunque, l’importante è non snaturare la nostra indole. Siamo una piccola società che quest’anno si dovrà far valere ogni singolo giorno per portare a casa una salvezza che attualmente è distante una quarantina di punti che sarà difficilissimo fare in casa ma soprattutto fuori".