Seconda casa tra Piceno e Fermano Gli stranieri non hanno dubbi

Dal report sui dati del mercato immobiliare 2022 di ’Gate-away.com’, il portale immobiliare esclusivamente dedicato agli stranieri che vogliono comprare casa in Italia, emerge che gli americani sono al primo posto nella ricerca di casa nella nosta regione. In crescita la domanda degli svedesi, francesi e australiani. ’Gate-away.com’ negli scorsi mesi ha sottoposto 40 mila potenziali acquirenti esteri a un sondaggio in cui è emerso che le zone preferite italiane in cui vorrebbero acquistare immobili sono: mare, montagna, campagna, piccolo borgo, collina, città e lago. "Hanno elencato in pratica tutte zone che nelle Marche si possono trovare facilmente spostandosi di qualche chilometro – dichiara Simone Rossi, co-fondatore della web company che ha sede a Grottammare –. La nostra regione è in grado di attrarre turisti e investitori immobiliari che desiderano una seconda casa in Italia. Gli stranieri visitano il nostro Belpaese come turisti, si innamorano di un territorio, cominciano a cercare una seconda casa, per passarci parte dell’anno o per trasferirsi. Il potenziamento dei voli da e per Ancona è una grande opportunità per aumentare la visibilità internazionale delle Marche e ci fa essere ottimisti sulla crescita delle ricerche immobiliari nel 2023".

Gli americani sono al primo posto con il 20,97% sul totale delle richieste, seguono Germania 18,77%, Italia (ricerche di case di stranieri mentre si trovano nel nostro Paese) 8,58%, Regno Unito (8,36%), Olanda 7,07%. In crescita rispetto al 2021 la Svezia con + 10,75% la Francia che registra + 8,7% 3,78% e una sorprendente Australia con addirittura +73,91%. Le province più gettonate sono Ancona (23,83 % sul totale), Fermo (21,06%) Ascoli (19,96%), Macerata 18,58% e Pesaro Urbino che si attesta al 16,57% ma registra l’aumento più significativo rispetto al 2021, +19,5% . Gli stranieri cercano maggiormente case a Montefiore dell’Aso (Ap) +81,82% rispetto al 2021, Petritoli (Fm) +30,86%, Senigallia (+19,17), Penna San Giovanni (+61,19) Arcevia (+11,76%).

Le preferenze delle richieste si concentrano sulla categoria casa (90,91% del totale) mentre il 9,09% su appartamenti. Gli stranieri cercano immobili completamente ristrutturati (78,28%), di una grandezza oltre 120 mq (82,93%) e almeno 4 stanze (22,57%). Con giardino (75,7%), piscina (26,47%) e terreno (40,43%). Aumentata del +0,19% la ricerca di agriturismi. La fascia di prezzo su cui si concentrano più le ricerche, il 28,45% sul totale si attesta su un valore da 250 a 500 euro, il 28,07% da 100 a 250 mila, il 22,76% fino a 100 mila, il 18,58% da 500 a 1 milione, il 2,14% oltre 1 milione di euro. Il valore medio degli immobili ricercati è di 341.129 mila euro.

Marcello Iezzi