Seconda Notte Bianca dei quartieri Scatta la festa a Porta Maggiore

Tutto pronto per la seconda notte bianca cittadina, quella organizzata dal Comune a Porta Maggiore in programma venerdì. Dalle 20.30, con la sfilata per le vie del quartiere del gruppo figuranti, musici e sbandieratori del Sestiere, fino alla mezzanotte quando salirà sul palco il cantante Amedeo Minghi, l’evento sarà come sempre ricchissimo di momenti di intrattenimento che spazieranno dalla musica alla danza fino alla moda, e sarà come sempre all’insegna dello shopping nelle tantissime attività commerciali presenti. "Quest’anno – dice il sindaco di Ascoli, Marco Fioravanti – abbiamo ancor di più rafforzato il programma della notte bianca a Porta Maggiore e puntato molto sulla qualità e il coinvolgimento di tutti i commercianti. Le notti bianche nei quartieri sono nate tanti anni fa e come amministrazione i progetti che funzionano vogliamo portarli avanti, anche se con gran fatica. Grazie al sostegno degli sponsor siamo riusciti a organizzare una delle più belle notti bianche della storia di Porta Maggiore, non solo perché c’è Minghi con una tappa del suo tour, ma grazie anche a tutti gli eventi che ci saranno nel corso della serata".

Il programma della serata prevede il coinvolgimento, con momenti di intrattenimento, di tutte le vie del quartiere. In via Erasmo Mari ci sarà l’esibizione del gruppo musicale ‘Bandiera gialla’, il laboratorio apistico ‘Api Gold Piceno’ e il dj Lorenzo Mariani, in viale Benedetto Croce ancora musica con Andrea Ottavini e con Paolo Travaglini, in via Vittorio Emanuele Orlando musica anni ‘60, ‘70 e ‘80 con ‘Tonino musica e magia’, mentre in via Pesaro premiazione del primo memorial Mauro Morganti ‘Sumo’ e, a seguire, esibizione del gruppo musicale ‘Likra’ e della scuola di ballo country ‘Wild Angels’, in viale Indipendenza viaggio nella musica italiana con ‘S-Trio’, in via Murri musica anni ‘70 e ‘80 con il gruppo ‘One band’. E ancora, novità di questa edizione della notte bianca a Piazza Immacolata è lo spettacolo equestre di Loretta Minollini nel campo parrocchiale, a cui seguirà: il live di ‘Zenigata band’ che canta Lucio Battisti, l’esibizione delle allieve di alcune scuole di danza cittadine e della band ‘Partiti presi’. A mezzanotte sarà, invece, la volta di Amedeo Minghi in concerto. In via Fermo spazio alla musica con il dj set di Alessandro Travaglini, in via Kennedy del concorso nazionale ‘Un volto per fotomodella’ (selezione regionale Marche) e in via Urbino spettacolo di danza sportiva.

Lorenza Cappelli