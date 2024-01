Sede temporanea della scuola, inaugurazione a Carassai

E’ stata inaugurata a Carassai la nuova sede provvisoria della scuola allestita in un immobile acquistato dal Comune solo pochi mesi fa per demolire il vecchio plesso e ricostruire una scuola innovativa, sostenibile, sicura e inclusiva. Il trasloco e l’allestimento è avvenuto in tempi record, durante le festività natalizie, dopo che è stata effettuata la ripartizione degli spazi, iniziata alla fine dell’estate. Un lavoro di squadra che ha visto in campo tutti gli amministratori e tecnici comunali. "Questo è un momento importante – afferma il sindaco Gianfilippo Michetti – poiché in poco più di 2 anni avremo una scuola nuova. Stiamo già lavorando affinché questi spazi possano essere destinati a soluzioni per la terza età, una volta che le scuole verranno ricollocate nel nuovo plesso ricostruito, questione da anni posta al centro dell’attenzione dalla cittadinanza ma che finora non ha mai avuto risposte".