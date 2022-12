Sedi temporanee cercasi Scuola: bando congelato

Dovrebbe sbloccarsi a gennaio, e dunque a breve con l’inizio del nuovo anno, l’iter che il Comune aveva avviato per la ricerca di sedi temporanee dove trasferire gli studenti man mano che nelle scuole vengono eseguiti gli interventi di messa in sicurezza post sisma. Ad annunciarlo è il sindaco Marco Fioravanti che spiega come a tal riguardo l’Arengo sia in attesa di un chiarimento da parte della struttura commissariale. "Abbiamo fatto una manifestazione d’interesse – dice il primo cittadino ascolano – e successivamente pubblicato un dialogo competitivo. L’ordinanza emessa dal commissario prevede che il 10% delle risorse messe a disposizione per i lavori nelle scuole venga utilizzato per le sedi provvisorie, ma siccome ci deve essere un chiarimento da parte della struttura commissariale, e credo che domani (oggi ndr) faranno una cabina di regia, abbiamo deciso di congelare l’avviso. Abbiamo esigenza di avere strutture provvisorie, ma nel frattempo stiamo sistemando gli studenti nei nostri contenitori, facendoli rimanere però sempre all’interno degli Isc. Penso comunque che a gennaio potremo riattivare questa procedura". Intanto, con la ripresa delle lezioni dopo le festività natalizie la scuola primaria di Poggio di Bretta riaprirà le proprie porte agli studenti. Lesionato dal terremoto del 2016 e sottoposto ad un intervento di miglioramento sismico per un importo di un milione di euro, il plesso è stato uno dei primi in cui sono partiti i lavori. Rientra tra quelli finanziati con l’ordinanza 109 e poi successivamente con l’ordinanza speciale Ascoli. Ha avuto interventi molti importanti dal punto di vista strutturale, impiantistico e nell’ambito dell’efficientamento energetico.

"La scuola di Poggio di Bretta – continua Fioravanti - è la prima dopo il terremoto che restituiamo alla città. Il cantiere, che doveva durare fino a tutto dicembre, è stato chiuso ad ottobre. Con i dirigenti scolastici e il mondo della scuola ci sono un costante dialogo e confronto, ma si lavora anche con le università: dopo aver inaugurato i corsi in fisioterapia, infermieristica, sistemi agricoli innovativi e il dottorato di ricerca nel settore dei materiali compositi, il prossimo anno arriverà il nuovo corso in Tecniche di radiologia medica per immagini e radioterapia". Sono invece due al momento i cantieri in corso nelle scuole: quello alla media ‘Don Giussani’ di Monticelli per un intervento di adeguamento sismico di 5.150.000 euro, e quello al plesso di Sant’Agostino per lavori di miglioramento sismico, efficientamento energetico e messa in sicurezza della struttura. Il costo complessivo è di 2 milioni di euro.

Lorenza Cappelli