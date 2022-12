Sedi temporanee e altri cantieri

"Metteremo mano anche ad altre scuole" ha commentato il sindaco parlando del nuovo anno. Uno degli aspetti più importanti del futuro della città riguarda la serie di ristrutturazioni che via via riguarderanno le varie scuole cittadine. Una situazione pregressa e venuta ad aggravarsi ulteriormente dopo il terribile sisma del 2016. In questo 2022 intanto si è provveduti a riconsegnare la scuola primaria di Poggio di Bretta. Il costo dell’intervento di miglioramento sismico è stato di 1.307.166 euro. Tra le prossime mosse rientra anche la scuola media Don Giussani di Monticelli dove la fine dell’intervento è previsto per il 30 giugno 2023: costo di oltre 5 milioni. Attese le sedi provvisorie per il trasferimento dei bambini della Malaspina. Dovrebbero partire anche i cantieri per le scuole D’Azeglio, Don Bosco e San Filippo.