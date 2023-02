Sedi temporanee per le scuole, tutto da rifare

Una nuova procedura di dialogo competitivo finalizzata all’individuazione di edifici da destinare all’insediamento di strutture scolastiche temporanee per la gestione della fase di ricostruzioneadeguamento delle scuole danneggiate dagli eventi sismici, è stata avviata dal Comune di Ascoli. L’importo complessivo che l’Arengo è disposto a mettere a disposizione dell’aggiudicatario è pari a 3.900.000 euro, anche se il Comune – come si legge nella determinazione dirigenziale – "si riserva il diritto di modificare tale importo fino ad individuare quello da porre a base d’asta". La stima di 3.900.000 euro necessari per la delocalizzazione degli studenti nelle sedi temporanee è stata effettuata tenendo conto del nuovo quadro esigenziale dell’attuale programma di recupero degli edifici scolastici comunali danneggiati dal terremoto (16 interventi complessivamente finanziati dalle ordinanze speciali 3 e 31), in particolare, del numero di bambini interessati dallo spostamento in ogni turno di rotazione (si è programmato di utilizzare due turni di spostamento), della superficie minima necessaria in relazione alla tipologia di scuole interessate (il programma di intervento è relativo a scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado), dei costi parametrici di trasformazione e adeguamento di immobili esistenti, nonché delle indagini di mercato condotte per individuare i possibili costi di locazione. A causa dell’allungamento delle procedure, l’Arengo ha deciso di inserire una possibile proroga sui tempi di consegna degli immobili individuati. Quest’ultimi sono stati previsti dal primo settembre 2023, stabilendo che su richiesta motivata dell’aggiudicatario il termine potrà essere posticipato, ma non potrà andare oltre il 31 dicembre 2023.

Ciò significa che, in caso di slittamento, non potrà essere aperto il cantiere alla Malaspina a settembre, ma occorrerà aspettare gennaio 2024 per effettuare il trasloco nell’unico periodo possibile dopo l’estate che è quello delle vacanze natalizie. "Sono state più volte annunciate dal Comune le sedi temporanee – interviene il presidente del Comitato scuole sicure di Ascoli, Enrico Gaspari –. Come comitato non crediamo più agli annunci, ma ai fatti. Quando le vedremo giudicheremo e valuteremo. In alcuni casi sono state già assegnate sedi temporanee, ma l’Arengo non ha verificato, prima di trasferire i ragazzi, se queste strutture private avessero certificati di vulnerabilità sismica e come fossero organizzate a livello di documenti di valutazione dei rischi. Dunque, se vengono assegnati come sedi temporanee degli edifici storici, che il Comune almeno li valutasse simicamente parlando, perché potrebbe essere un male peggiore di dove si trovano ora".

Lorenza Cappelli