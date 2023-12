Segnaletica e modifiche per il traffico. Conclusi i lavori per il plesso Ischia

Con il rifacimento della segnaletica stradale e la modifica della circolazione viaria nel quartiere a ovest della statale Adriatica, volgono al termine i lavori di sistemazione del plesso scolastico "Ischia", trasferito provvisoriamente nei locali dell’ex delegazione comunale di via Firenze a sud di Grottammare. Un edificio riadattato per la circostanza, per il quale l’amministrazione comunale ha investito circa 260 mila euro. Ci sono stati dei ritardi, qualche protesta dei genitori, risolta con un incontro con gli amministratori, ma adesso tutto il procedimento relativo all’adeguamento della struttura è giunto al termine. Ieri la nuova segnaletica e durante la sospensione delle lezioni per le vacanze di Natale, tutto l’edificio sarà pitturato con diversi colori. "Siamo arrivati al termine di un complesso iter – afferma l’assessore ai lavori pubblici, Manolo Olivieri – Speriamo che i bambini e i loro genitori possano trascorrere giornate più serene".