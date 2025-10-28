"Segnaletica fuorviante tra via Damiani e via Leone Curzi"

Cresce il malumore tra i residenti della zona di Piazza Kolbe, a San Benedetto, per la situazione che da alcuni giorni si registra all’intersezione tra via Sigismondo Damiani e via Leone Curzi. Qui, un cantiere ha di fatto chiuso la strada, ma la segnaletica – secondo chi abita in zona – sarebbe del tutto inadeguata. Anzi: fuorviante. Gli abitanti lamentano che il cartello dei lavori in corso è posizionato su via Damiani dove c’è un altro cartello che sembra invitare a svoltare in via Curzi. "Il problema è che quella strada è chiusa – raccontano i residenti – e non c’è modo di fare un’inversione in sicurezza per tornare indietro". La mancanza di una segnalazione preventiva, sostengono, crea confusione e rischi per automobilisti e pedoni". In assenza di spazi adeguati, molti sono costretti a percorrere la via in retromarcia o a impegnare pericolosamente un piccolo slargo, dove tra l’altro bisogna entrare contromano, per poter riprendere la direzione corretta. Una manovra che, nei momenti in cui ci sono più auto (a poca distanza ci sono gli uffici dell’Inps) rende tutto ancora più problematico. La situazione, denunciano i residenti, va avanti da diversi giorni senza che siano stati presi provvedimenti. "Chiediamo soltanto che la segnaletica venga sistemata in modo chiaro, per evitare incidenti e confusione", aggiungono. I cittadini chiedono lumi al Comune e alla vicinissima polizia locale e sperano in un intervento rapido per ristabilire sicurezza e ordine nella viabilità del quartiere.