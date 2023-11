Segnaletica sbagliata: incroci a rischio di incidente

San Benedetto (Ascoli), 16 novembre 2023 – Le linee bianche che delimitano gli stalli per la sosta in molte vie di San Benedetto sono troppo vicine all’incrocio ed ostacolano la visuale di chi si deve immettere e talvolta sono causa di incidenti. Il codice della strada prevede che non si possa parcheggiare un veicolo a meno di 5 metri dall’incrocio, ma quando la segnaletica orizzontale lo consente, è chiaro che l’automobilista si adegua, anche perché in città trovare un parcheggio, per di più non a pagamento, è in miraggio. Spesso ci capita di ricevere segnalazioni da parte dei cittadini. L’ultima protesta è collegata all’incidente accaduto domenica all’incrocio fra via Ferri e via Ugo Foscolo, la prima a senso unico da nord a sud e la seconda a senso unico da est a ovest. "Un incrocio pericoloso – afferma il nostro lettore – perché le auto sono parcheggiate quasi a filo dell’incrocio e chi si deve immettere in via Ferri non scorge chi arriva da destra ed è costretto a sporgersi esponendosi al rischio di una collisione com’è acceduto domenica". La polizia locale, che ha eseguito i rilievi del sinistro, oltre ad aver sanzionato le vetture in sosta, ha annotato che nell’incrocio necessita il rifacimento della segnaletica a terra, ormai invisibile a seguito dell’usura. Una situazione analoga viene segnalata in via Asiago, dove uscendo dal parcheggio di piazza Pericle Fazzini, dove c’è anche l’ufficio postale, le auto, che parcheggiano all’interno dello stallo, sul lato monte si trovano a un metro dall’imbocco e sul lato mare la visuale è coperta dai bidoni per la raccolta dei rifiuti, con l’aggravante che, chi esce dal parcheggio, sotto il piano stradale, deve superare una piccola rampa che richiede una certa accelerazione ritrovandosi, così, in mezzo alla strada al "buio". In quel punto, com’è possibile verificare negli uffici della polizia municipale, gli incidenti sono frequenti. Servirebbe un’attenta revisione della segnaletica a terra. Si perderanno alcuni parcheggi, ma si eviteranno anche alcuni incidenti e danni a persone. Il Codice della strada prevede che nei centri urbani scatta il divieto di sosta a meno di 5 metri. dall’incrocio "salvo diversa segnalazione". Significa cioè che in determinati casi il Comune può autorizzare una distanza diversa (maggiore o minore), ovviamente indicandola mediante appositi cartelli, che a San Benedetto non ci sono. In casi del genere è prevista una multa da 41 a 168 euro se l’infrazione è commessa con ciclomotori o motoveicoli a due ruote, e da 87 a 344 euro se commessa alla guida dei restanti veicoli, incluse le automobili, che possono essere rimosse da un carro attrezzi.