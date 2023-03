Segnaletica stradale: maxi intervento a Grottammare

Sarà la ditta Logoplast di Calcinaro Piera & C di Grottazzolina ad eseguire importanti lavori di segnaletica stradale a Grottammare per un importo di 140mila euro, comprensivo di Iva ed oneri di sicurezza. I lavori di miglioramento della sicurezza e viabilità stradale, in varie zone della città, saranno eseguiti in via Toscanini e nel quartiere Azzolino, oltre che lungo la statale Adriatica. L’attività più impegnativa e costosa, a ogni modo, riguarda la messa in sicurezza della Nazionale di fronte al centro commerciale ’La Fornace’, per la quale sono previsti oltre 53mila euro.

Si tratta di una zona particolarmente critica, teatro di numerosi incidenti stradali, alcuni anche di una certa gravità. La zona si trova sul versante sud del ponte sul Tesino il cui dosso finisce per limitare la visibilità a chi arriva da nord, ma è soprattutto il problema di chi entra e chi esce dal centro commerciale ad avere difficoltà. Sono stati eseguiti diversi tentativi con la segnaletica orizzontale e verticale, per cercare di limitare i rischi, ma si rende necessario un intervento più incisivo per creare una canalizzazione reale.