Segregati in casa . Stadio, i residenti:: "Bloccati per ore e bersaglio dei vandali"

Lo sport, e in questo caso parliamo in particolare del fenomeno popolare legato al calcio, è indubbiamente uno dei fattori sociali in grado di caratterizzare maggiormente la vita dei cittadini. Anche grazie alla storia e alla tradizione cittadina alimentata dai grandi risultati conseguiti nei tanti anni di serie A e B. Ma in tempi recenti non sempre ciò che avviene in occasione delle partite casalinghe dell’Ascoli Calcio offre risvolti positivi nei confronti dei residenti che vivono sulla circonvallazione, nelle zone situate a ridosso dello stadio Del Duca, vero tempio, appunto, del calcio locale.

Se sui lati sud e ovest dell’impianto c’è una bella fetta di popolazione pronta a condividere un pomeriggio o una serata, soffrendo e festeggiando al fianco dell’amato Picchio, sul fronte opposto invece (quello nord-est per intenderci) quando i bianconeri scendono in campo tra le mura amiche gli abitanti e i commericanti tremano, perché sanno già che lo scenario diventerà infernale tra danni e innumerevoli disagi.

"Siamo indignati per questa situazione surreale che continuiamo a vivere da oltre un anno a questa parte – sostengono molti residenti della zona –. Quando ci sono le partite in casa diventa tutto un inferno a causa di tante problematiche. Partiamo dalla più assurda: il traffico viene chiuso due ore prima e un’ora dopo la fine della gara e noi restiamo praticamente bloccati in casa per parecchie ore senza avere la possibilità di uscire per eventuali urgenze o per rientrare al ritorno dal lavoro. O anche perché semplicemente abbiamo vogia di uscire di casa".

"La chiusura della strada – continuano i residenti imbufaliti dopo mesi di continui disagi – non la riteniamo necessaria quando da fuori arrivano dieci, venti o appena una cinquantina di tifosi. Numeri che non sembrano così complicati da gestire sia all’ingresso che all’uscita dallo stadio e non giustificano un blocco totale di una simile imponenza. Sia nel campionato passato che nelle prime partite di quello appena iniziato i problemi continuano a susseguirsi. A volte anche in maniera importante. L’ultima occasione è stata quella di martedì sera nella partita con la Ternana. Ci hanno segregato dentro le nostre abitazioni obbligandoci a togliere le nostre auto in sosta sotto casa per consentire ai tifosi umbri di parcheggiare i loro mezzi".

Insomma, i residenti sono costretti a sperare che non ci sia un’urgenza o magari anche il bisogno di un’ambulanza per qualsiasi motivo: "La cosa assurda però è che le loro auto gliele fanno posizionare in modo tale da non consentirci né di uscire né di rientrare. Di fatto restiamo isolati per svariate ore. Una signora anziana l’altra sera aveva bisogno di cure mediche ed è stata costretta a doversi far fare un’iniezione da una vicina perché l’infermiere che sarebbe dovuto venire non è riuscito a poterla raggiungere. Se arrivano tifoserie importanti come quelle di Genoa o Bari le cose si complicano ancora di più".

"Ad un povero signore – raccontano ancora – che abita qui a due passi l’anno scorso i sostenitori baresi sfondarono la porta di casa ed entrarono dentro malmenandolo e distruggendo quasi tutto ciò che aveva in casa. Oltre ai disagi non ci sentiamo sicuri". Una serie di situazioni abbastanza serie che i condomini e i titolari delle attività commerciali presenti hanno portato a conoscenza da tempo alle autorità. Segnalazioni avanzate ancor prima dell’inizio dell’attuale campionato con ben tre le lettere indirizzate contemporaneamente a Prefettura, Questura, comune e datate 23 giugno, 29 agosto e 20 settembre 2023. Richieste alle quali poi il Prefetto ha fornito una risposta nella giornata di martedì 26. "Ci fanno chiudere le attività e questo ci vede perdere molti incassi – spiegano –, ma per un discorso di pulizia e decoro crediamo siamo necessario installare all’esterno dello stadio dei bagni chimici per consentire ai tifosi ospiti di poter fare i loro bisogni. Troviamo sistematicamente le vetrine e i muri degli edifici sporchi di urina. Oltre a fioriere rotte e al lancio di bottigliette e cose di ogni genere contro le finestre e i balconi dei palazzi".

Massimiliano Mariotti