Segretari, tecnici e manovali edili

Scorrendo tra gli annunci proposti dai centri per l’impiego sono diverse le opportunità di lavoro presenti nella provincia di Ascoli, nei più diversi settori, si va dagli uffici, ai negozi, ai cantieri. Ne proponiamo alcuni. Si ricerca un segretario per una scuola di lingue. E’ richiesta la conoscenza della lingua inglese e del pacchetto Office. La proposta è di un contratto a tempo determinato part-time (2 ore al mattino, 4 nel pomeriggio). La sede di lavoro è ad Ascoli. Si ricerca tecnico commerciale che si occuperà di contattare e visitare potenziali clienti al fine di chiudere la vendita di progetti pubblicitari. E’ richiesta una forte propensione al ruolo. Ancora, si ricerca garzone di cucina in qualità di aiuto in cucina presso una pasta all’uovo, per riordino e pulizia degli strumenti e del locale. Si propone un contratto a chiamata (dal giovedì alla domenica). La sede del lavoro è a Folignano. Si ricerca anche un commesso di banco per una pescheria e gastronomia. Ancora, si ricerca cucitrice in bianco per l’utilizzo di macchina lineare, taglia e cuci, 2 aghi. La proposta è di un contratto a tempo determinato e pieno, dalle ore 8 alle 12.30, dalle 13 alle 16.30. L’impiego è a Castel di Lama. Si ricerca conducente di autocarri, preferibilmente con esperienza, con la patente c per consegna merci alimentari su tratta giornaliera nell’area compresa fra Marche. Lazio e Abruzzo. Si ricercano anche quattro pittori edili (muratore - pittore edile – piastrellista) per sede operativa nelle Marche e cinque manovali edili, muratore, carpentiere, con esperienza nel settore edile per sedi a Fermo, Force e Montefortino. Ad Acquasanta Terme si ricerca, invece, manovale di cava a tempo determinato e pieno. Per questi annunci il centro per l’impiego di riferimento è quello di Ascoli (email: centroimpiegoascolipiceno.ido@regione.marche.it; telefono: 0736352800).