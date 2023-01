Segretaria comunale, Stefania Pasqualini prende servizio

Da ieri a Grottammare è in servizio la nuova segretaria comunale, Stefania Pasqualini, che subentra a Angela Piazzolla, in pensione dal primo ottobre scorso. Va detto, però, che vi è stato un passaggio della staffetta indolore, poiché l’Amministrazione ha subito nominato Fiorella Fiore, facente funzioni in qualità di vice segretaria, mentre Piazzolla, in questi mesi, ha offerto gratuitamente il suo supporto per consentire il traghettamento alla nuova segretaria senza interruzioni. Stefania Pasqualini, originaria di Montedinove, ha svolto lo stesso ruolo nei comuni di Montalto e Altidona. "Ho accettato questo nuovo incarico con grande entusiasmo e volontà e devo ringraziare per questa grande opportunità di crescita professionale che mi è stata offerta – ha dichiarato la dottoressa Pasqualini –. Grottammare è una bellissima città che ho sempre frequentato e per me, sotto il profilo professionale, è stata sempre un’aspirazione poter arrivare fin qui".