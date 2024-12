Segreteria Pd, Manfroni in campo:: "Dobbiamo essere costruttori"

Si chiama ‘Costruttori di politica’, ed è la proposta congressuale per la segreteria del Pd che ha deciso di candidare Andrea Manfroni nella sezione rivierasca. Un difficile e atteso appuntamento, quello dei democrat in riviera, che vengono da otto anni di allontanamento dalle stanze dei bottoni e ora puntano a ricreare un’alternativa politica in grado di vincere le prossime amministrative. Classe 1973, già presidente di circolo e vicepresidente provinciale Fiba Confesercenti, Manfroni rimette al centro del dibattito la necessità di creare una squadra con tutte le forze che il Pd, e non solo, può offrire.

"Il lavoro che abbiamo fatto in questi mesi con Elio Costantini al circolo nord – dice il candidato - è stato parlare con tutti per arrivare ad un congresso unitario proponendo, in diverse riunioni, una figura unitaria. Ma non ci è stata data risposta. La mozione si chiama ‘Costruttori di politica’ perché dobbiamo lavorare sulla credibilità politica del partito partendo dalla conoscenza del territorio".

Risale a pochi giorni fa, la candidatura del ‘concorrente’ Marco Giobbi. "Accogliamo favorevolmente l’invito di Giobbi al rinnovamento – continua Manfroni - ma non bastano i giovani: serve anche cultura ed esperienza politica, altrimenti non c’è rappresentatività. Se dovessi vincere, è certo che Marco Giobbi farà parte della squadra. Ma spero ci si chieda se quel gruppo che ha ottenuto poco più del 7% alle ultime comunali possa farsi portavoce del centrosinistra. Serve una candidatura forte per andare a parlare con tutte le altre anime di questa parte politica".

Il programma si prospetta lungo e variegato: "Bisogna tornare a dialogare con l’Europa su digitalizzazione, turismo, competitività, infrastrutture, ricerca, transizione ecologica. È in tal senso che va rilanciato lo Sportello Europa: per intercettare fondi e presentare progetti. Senza questi non si va da nessuna parte. Si parla di spostamento della ferrovia? Bene, ma perché non pensare ad una sorta di piccola ‘green line’ sul modello newyorchese? Stessa cosa per l’arretramento autostradale: per farlo servono elaborati dettagliati".

E ancora: Manfroni parla di nuovi centri culturali, di postazioni per la ricarica dei veicoli elettrici, di rilancio del mercato ittico. "Nel partito serve unità – aggiunge Costantini – In caso di vittoria non lasceremo nessuno per strada: come ho chiesto un’apertura quando eravamo in minoranza lo faremo al termine del congresso. Rinnovamento non significa proporre solo giovani, ma cambiare il modo di fare politica".

Giuseppe Di Marco