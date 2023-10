Segreteria provinciale di Noi Moderati,. Vesperini in pole

Il consigliere comunale di Grottammare, Lorenzo Vesperini, candidato alla segreteria provinciale di Ascoli di Noi Moderati. Nei giorni scorsi la delegazione di Noi Moderati, coordinata dal segretario regionale Tablino Campanelli di San Benedetto e i due delegati delle Marche Alessandra Taglieri e Andrea Quaglietti, hanno partecipato al primo consiglio nazionale dove si è votato ed eletto Giovanni Toti (governatore regione Liguria) alla presidenza del Consiglio Nazionale. Soddisfatto il segretario regionale, Tablino Campanelli, che ha partecipato alla stesura dei lavori con il segretario nazionale, Maurizio Lupi, per l’allargamento del consiglio a 180 membri. Secondo indiscrezioni, in vista delle prossime Amministrative 2024 che vedrà ben 24 comuni della provincia di Ascoli al voto, la segreteria provinciale sarà affidata, con molta probabilità, al consigliere comunale di Grottammare Lorenzo Vesperini. Il gruppo Noi Moderati invita i cittadini per il 16 novembre in Ascoli, per un incontro con l’onorevole Maurizio Lupi segretario nazionale e i parlamentari, Alessandro Colucci e Francesco Saverio Romano.