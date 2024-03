Sei incontri dedicati all’adolescenza

Nuova proposta di sostegno alla genitorialità promossa dall’Amministrazione comunale di Grottammare. Si chiama "Navigare l’adolescenza" e nasce anche per dare seguito all’interesse manifestato dai ragazzi stessi in ambito scolastico. L’iniziativa si avvale di un team di esperti che affiancherà le famiglie durante un passaggio critico dell’età dei propri figli. Il cartellone, composto di 6 date, è stato approvato dalla Giunta comunale nei giorni scorsi e si aprirà giovedì prossimo con il primo appuntamento, ore 21 nella sala consiliare, dedicato all’abuso delle tecnologie. La conduzione degli incontri è affidata a professionisti esperti che hanno già affrontato i temi adolescenziali nelle scuole di Grottammare. "La grande sfida che oggi ci troviamo ad affrontare – affermano l’assessore all’Inclusione sociale Monica Pomili e la consigliera alle Politiche giovanili, Martina Sciarroni - è contribuire a sviluppare una società più giusta e più equa e come Amministrazione siamo convinti che per raggiungere questo obiettivo bisogna iniziare dai nostri ragazzi, che sono il presente e il futuro. Non si può pensare di rivolgersi a loro senza parlare anche alle loro famiglie. Ed è per questo che nasce ‘Navigare l’adolescenza’, un ciclo di incontri che vuole offrire a tutti i partecipanti gli strumenti necessari per cercare di orientarsi al meglio nel difficile mondo dell’adolescenza, un periodo caratterizzato da specifiche esigenze educative e inevitabili disagi dovuti ai molti cambiamenti che il giovane si trova a dover affrontare. Un viaggio che deve necessariamente essere affrontato partendo dall’ascolto, dalla cura e dal sostegno verso le giovani generazioni". La partecipazione è gratuita e aperta a tutti. Il primo incontro ha per tema: "Dipendenze tecnologiche, genitori e figli in rete", con l’intervento di Roberto Giostra psicologo/psicoterapeuta.

Marcello Iezzi