Sei mercatini in diverse zone cittadine previsti per maggio

Il comune di Grottammare ha programmato la realizzazione straordinaria di sei mercatini da svolgersi a maggio in tre diversi luoghi della città e per tale iniziativa cerca un organizzatore. Il bando scade l’11 di aprile. L’iniziativa punta a valorizzare il territorio e animare il commercio locale nel periodo che precede la stagione turistica. I ‘Mercatini di Primavera’, così come approvato durante l’ultima seduta di giunta, si dovranno tenere il 3 e il 4 maggio sul corso Mazzini; il 10 e 11 nel paese alto di Grottammare: il 17 e 18 in piazza Carducci zona Ascolani. "Abbiamo pensato di aprire alla possibilità di organizzare i mercatini attraverso una selezione pubblica, per garantire la qualità dell’evento e favorire la partecipazione di operatori del settore - dichiara la Consigliera delegata al commercio, Cristina Baldoni, promotrice dell’iniziativa -. La scelta di programmare la manifestazione a maggio ha l’obiettivo di scaldare i motori in vista della stagione estiva, vivacizzando la città a vantaggio del commercio locale, in un periodo di minore affluenza turistica". Le candidature potranno essere presentate entro le ore 12 del giorno 11 aprile via Pec, secondo le istruzioni contenute nell’avviso pubblico.