Sei nuove case per Piedilama, il gesto del Lions Club. Domani mattina l’inaugurazione

Domani alle ore 11 nella frazione di Piedilama ad Arquata si terrà la cerimonia di donazione ufficiale al Comune di sei case, complete di arredo e di tutti i servizi, costituenti il ’Borgo Lions dell’Amicizia’. Questo intervento, il cui valore è di oltre 1.100,000 euro, è stato realizzato grazie al contributo della Lions Clubs International Foundation e alla generosità dei Lions e dei Leo Clubs del Distretto 108A che hanno reso possibile il reperimento dei fondi necessari per il completamento del progetto.

"Le case, specie se accoglienti e moderne come quelle che stiamo ricostruendo in tutto il territorio, sono ossigeno per noi perché vogliono dire ‘famiglie’, cioè ‘futuro’ – commenta entusiasta il sindaco di Arquata, Michele Franchi – Ecco perché questa donazione dei Lions, a cui va il nostro grazie più sincero, è per noi preziosissima: in queste sei nuove case, moderne e confortevoli, andranno a vivere gli arquatani di oggi e di domani". Nel 2016, a seguito del terribile sisma che sconvolse il Centro Italia, la LCIF (la fondazione ‘Lions Clubs International’) attivò un’importante raccolta fondi in tutto il mondo, raggiungendo la somma di 2.458.570 euro da destinare al nostro Paese. LCIF, per la gestione dei 5 progetti attivati in Italia, istituì il Comitato Nazionale Lions di Assistenza per il terremoto in Centro Italia. Per il ‘Borgo Lions dell’Amicizia’, questo il nome del ‘villaggio’ realizzato ad Arquata del Tronto, fu stanziato un contributo di quasi 700mila euro. Alla cerimonia sarà presente anche il senatore Guido Castelli, commissario straordinario del Governo per la ricostruzione.