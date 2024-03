Selfie sui binari, il potere dei social sui più deboli

Caro Piergiuseppe,

di recente i Centers for Disease Control and Prevention (CDC), cioè gli organi di controllo sulla sanità pubblica statunitense, hanno effettuato degli studi sul comportamento dei giovani. E’ emerso che l’uso degli smartphone, soprattutto durante il lockdown, ha ridotto l’attenzione che i ragazzi e le ragazze prestano a ciò che hanno fisicamente intorno. Questo fenomeno, chiamato phubbing, da ‘phone’ (telefono) e snubbing (‘snobbare’), indica proprio l’alienazione provocata da uno utilizzo eccessivo degli smartphone a scapito dei rapporti umani fisici. "Un’ipotesi molto popolare, sostenuta tra gli altri da Jonathan Haidt, docente di psicologia sociale alla New York University – si legge nello studio – suggerisce che l’aumento costante dei tassi di depressione, ansia e autolesionismo tra le ragazze dai primi anni Dieci del Duemila in poi sia uno degli effetti dell’aumento dell’utilizzo e della popolarità dei social media. I social, in sostanza, avrebbero sostituito altre forme di interazione tra le adolescenti, sottoposto il loro aspetto fisico alle metriche dei ‘Mi piace’ e del conteggio dei commenti, e reso pubbliche le dimensioni del loro gruppo di amici".