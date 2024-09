Semafori accesi nonostante il traffico: è polemica

Quando l’autostrada si ingolfa o si formano code a seguito di incidenti, i viaggiatori scelgono strade alternative e sulla costa Picena l’unica via di uscita è la statale Adriatica, che in pochissimo tempo va in sofferenza. Automobilisti che escono a Pedaso e percorrono la Nazionale fino al casello di Grottammare o quello di Porto d’Ascoli. Il buon senso dei Comuni costieri è quello di spegnere i semafori, mettendoli lampeggianti, per far defluire il traffico riducendo al massimo gli incolonnamenti. Mentre Cupra Marittima provvedere sempre con solerzia a spegnere i due semafori, a Grottammare non accade la stessa cosa, facendo da tappo e creando incolonnamenti che arrivano nell’abitato di Cupra. "Ieri sera, ho impiegato 50 minuti per arrivare dal bivio di Massignano fino all’imbocco della Valtesino, circa 5 chilometri – ci racconta un cittadino del luogo –. Ho pensato che vi fosse stato un incidente stradale lungo la statale Adriatica, ma poi ho scoperto che a formare chilometri di coda era il semaforo davanti alla Chiesa di San Pio V, a causa dell’aumento del traffico proveniente dall’autostrada".