Semaforo installato sulla Valtesino, arrivano perfino le telecamere

Sul caso del photored lungo la provinciale Valtesino a Ripatransone, si è scatenato un vero e proprio putiferio mediatico con tanto troupe di Rai 3 per indagare sulla rendicontazione delle sanzioni incassate dal Comune con gli autovelox, che Ripa sembra non avera ancora fatto e rischia di versare il 90% allo Stato. C’è poi il fatto che il cartello che avvisa del rilevatore di velocità è messo di fianco a quello, molto simile, di una tabaccheria. Inoltre il nuovo Photored sarebbe stato messo in modo irregolare, su un palo dell’illuminazione pubblica che, oscillando, falserebbe la rilevazione. Ad accompagnare la troupe della Rai Roberta Capocasa di "Progetto Paese", che ha parlato e mostrato anche la mancata manutenzione di alcune strade con le varie storie legate a questo fenomeno. Davanti alle telecamere anche il sindaco Alessandro Lucciarini, che sul nuovo Photored ha detto che "sarà funzionante solo nelle fasce orarie di maggior traffico", che potrebbe significare quando la gente va e torna dal lavoro. Una questione che potrebbe gettare benzina sul fuoco, poiché, secondo la Capocasa, in Consiglio comunale Lucciarini avrebbe detto che sarebbe stato attivato solo nei fine settimana. "Nel servizio abbiamo toccato vari argomenti – afferma il giornalista Rai Matteo Berdini –. Storie che per certi versi sono simili ad altre amministrazioni comunali anche nel nord della Penisola, che tratteremo nel servizio in onda sabato 21 ottobre, salvo imprevisti".

Marcello Iezzi