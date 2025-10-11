‘Semi di Futuro’ alla Marcia della Pace. Perugia-Assisi

L’organizzazione di volontariato ‘Semi di Futuro’ ha annunciato che parteciperà alla prossima Marcia della Pace Perugia-Assisi, in continuità con il percorso di sensibilizzazione sui diritti umani e la pace, iniziato con l’evento informativo sul disastro umanitario a Gaza tenutosi domenica scorsa a San Benedetto nell’ex Cinema delle Palme.

"La partecipazione alla Marcia Perugia-Assisi è la naturale prosecuzione del nostro impegno per la pace e i diritti umani – dichiara l’organizzazione – Crediamo che la pace sia un valore universale che va costruito attraverso la giustizia sociale e il rispetto della dignità di tutti i popoli".

L’associazione ‘Semi di Futuro’ invita tutti i cittadini che condividono questi valori a unirsi alla delegazione per partecipare insieme alla storica marcia che da decenni rappresenta un simbolo di pace e non violenza a livello internazionale.

Per informazioni e adesioni alla partecipazione alla Marcia della Pace si può contattare il numero telefonico 379 329 0402, oppure attraverso il sito web: www.semidifuturosbt.it.

L’organizzazione conferma il proprio impegno nel promuovere iniziative di pace, solidarietà internazionale e sensibilizzazione sui diritti umani nel territorio.