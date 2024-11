Semina il caos durante la fiera: denunciato un quattordicenne

Come accade ogni anno la Fiera di San Martino di Grottammare è destinata a lasciarsi alle spalle qualche strascico. Partiamo dall’iniziativa di Dj set che si è tenuta sotto la pineta Ricciotti. Gli organizzatori hanno rispettato gli orari, chiudendo la musica a mezzanotte, ma le famiglie che abitano lungo la via che costeggia il polmone verde hanno chiamato più volte le forze dell’ordine per far contenere il volume. Sta di fatto che lo spettacolo ha catalizzato un elevato numero di giovani, in particolare minorenni che sono arrivati sul posto portandosi dietro molti alcolici e superalcolici. A fine serata al 112 è arrivata la segnalazione per una persona che stava danneggiando lo stabilimento balneare ’Peppina’ sul lungomare centrale. I carabinieri della locale stazione, che erano di servizio nella Fiera, sono intervenuti rapidamente ed hanno sorpreso il ragazzo, poco più che quattordicenne, ancora intento a cercare di introdursi nello chalet. I militari dell’arma, durante la perquisizione l’hanno trovato in possesso di un tirapugni e armi cosiddette bianche.

Nella stessa serata i carabinieri avevano già identificato il ragazzo nella zona della pineta Ricciotti dove si stava svolgendo la manifestazione musicale. Accompagnato in caserma nei confronti del giovane, poi riconsegnato ai genitori, sono scattate le denunce al tribunale per i minorenni per danneggiamento e porto abusivo di armi. Intanto i carabinieri della stazione di Grottammare hanno ricostruito il danneggiamento della fontana dell’Angioletto, che ha subito la rottura della vasca e che è stata spostata dal basamento. Dopo aver rilevato le impronte degli pneumatici gli investigatori sono risaliti al mezzo che appartiene alla Picenambiente. Gli operatori, durante l’opera di ritiro dei rifiuti, accidentalmente, hanno urtato la fontana che è di interesse storico artistico ed affettivo, che dovrà essere riparata da mani esperte.

Marcello Iezzi