Semina il caos in carcere. A processo un detenuto

Un detenuto tunisino di 37 anni, attualmente ristretto presso la Casa Circondariale di Piacenza, è stato citato a giudizio dal Tribunale di Ascoli per una serie di episodi di violenza e resistenza a pubblico ufficiale che lo avrebbero visto protagonista a marzo quando era detenuto nella casa circondariale di Ascoli. Secondo l’accusa, l’uomo avrebbe messo in atto comportamenti aggressivi nei confronti degli agenti penitenziari in diverse occasioni, a partire dall’1 marzo quando durante una perquisizione al magazzino dei detenuti ha minacciato un agente, strattonando e sputando addosso ad altri. Quel giorno minacciò i poliziotti che scoprirono che deteneva un paio di forbici. Il 7 marzo l’extracomunitario si rese necessario il suo trasferimento all’ospedale Mazzoni per radiografie. Effettuati i controlli si stese a terra opponendo resistenza agli agenti della penitenziaria che lo dovevano ricondurre in carcere. Altri episodi sono avvenuti poi il 19, il 20 e il 26 marzo all’interno del carcere; nell’ultimo caso indirizzò ad una dottoressa frasi gravemente ingiuriose. Difeso dall’avvocato Simone Matraxia, il 37enne tunisino sarà processato per le accuse di resistenza, violenza, minaccia, oltraggio a pubblico ufficiale, danneggiamento, detenzione di strumenti atti a offendere.