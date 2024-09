Seminano teste di gatto in cemento armato al molo sud: mistero sugli autori

Spuntano bellissime teste di gatto, installate nella zona del molo sud e cresce la curiosità di grandi e piccini. Si tratta di strutture che hanno un diametro di circa 40 centimetri ed un peso approssimativo di oltre 40 Kg, realizzate con cemento armato, per resistere all’acqua e alle intemperie, decorate a mano con la vernice. Sono sicuramente opere realizzate da mani esperte, si mormora di due artisti del territorio. Sono state sistemate nella zona marinara, la prima fra gli scogli, a pelo d’acqua, lungo la passeggiata del molo sud e la seconda messa nel giardino del Circolo Nautico Sambendettese, ma non è detto che gli artifici di questa bella iniziativa possano continuare ad impreziosire la zona con altre sculture. Entrambe sono state collocate notte tempo, senza farsi vedere da nessuno per non lasciare traccia sulla loro identità. Secondo alcuni frequentatori del molo sud gli autori vogliono restare anonimi per suscitare curiosità, poiché in questi giorni le foto stanno facendo il giro del web, secondo altri forse per non incorrere in qualche sanzione, visto i tempi che corrono.