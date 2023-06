Sempre caos pista, saltano le prove Innocenzi c’è ma rebus rossoverde

Colpi di scena uno dietro l’altro. In questa vigilia della Quintana di luglio, guai ad annoiarsi. Ieri sera, infatti, sono saltate le prove facoltative che erano state previste per offrire ai cavalieri la possibilità di saggiare le proprie cavalcature in vista della giostra della prossima settimana. Le condizioni della pista, infatti, erano pessime ed è stato deciso di annullare la sessione, per tentare almeno di sistemare (durante la notte) il campo dei giochi per le prove cronometrate in programma per questa sera, dalle 20.30. Non è escluso, però, che anche queste possano essere rinviate, in extremis. Anche perché la serata di ieri era fondamentale soprattutto per il sestiere di Sant’Emidio, rimasto senza cavaliere dopo il grave infortunio alla spalla rimediato da Pierluigi Chicchini venerdì scorso. Il comitato rossoverde, ieri sera, avrebbe voluto vedere all’opera tre ragazzi, per poi decidere a chi affidare la lancia per la Quintana in notturna: il 28enne aretino Adalberto Rauco, il diciottenne piceno Davide Dimarti e il giovane ternano Paolo Palmieri. Da questa terna di nomi uscirà il sostituto di Chicchini. A questo punto, però, qualora venissero confermate le prove di questa sera, ai rossoverdi dovrà essere concesso il pomeriggio per effettuare il ‘casting’.

Le ultime ore, però, sono state caratterizzate anche da un’altra sorpresa: Luca Innocenzi potrà correre la giostra della prossima settimana. È stato accolto il ricorso presentato dallo stesso cavaliere folignate di Porta Solestà in merito alla sospensione di due mesi che gli era stata comminata dalla Fise, la federazione italiana sport equestri, dopo i fatti di Foligno. Il 41enne, lo scorso 4 giugno, fu coinvolto in un parapiglia al campo dei giochi nelle prove ufficiali della Quintana umbra.

A seguito di tale vicenda è stato denunciato per rissa aggravata e si è beccato il daspo urbano. La Fise, di conseguenza, aveva deciso di sospendere il cavaliere, tanto che Porta Solestà aveva già trovato in Tommaso Finestra il suo sostituto. Ma la sospensione del campione è stata revocata e Innocenzi potrà regolarmente correre la Quintana. "Mi ero preparato, sabato e domenica, per correre la Quintana – ha ammesso ieri Finestra -. Mi sono messo a disposizione del sestiere e sono contento per Luca che potrà gareggiare". Infine, dopo le dimissioni rassegnate lunedì, l’ormai ex responsabile della pista Maurizio Celani ha presentato denuncia alle forze dell’ordine per le minacce ricevute negli ultimi giorni, mentre il suo ruolo di banditore verrà assunto da Daniele Cannellini.

