Sempre più cremazioni: gli interventi in riviera

Questo è un periodo in cui le amministrazioni comunali sono concentrate nelle attività di riordino e manutenzione dei cimiteri, in vista della ricorrenza di tutti i morti. In alcuni casi sono in corso o sono stati eseguiti, anche lavori di notevole rilievo. Nel cimitero di San Benedetto, come informa il direttore, geometra Lanfranco Cameli, è in corso un programma di manutenzione e riqualificazione delle strutture e degli impianti esistenti. Tra i vari interventi, in fase di completamento, alla luce del sempre crescente numero di cremazioni, (superiore alle 2000 annue), e nella conseguente necessità dare migliore organizzazione alla gestione quotidiana delle procedure, è stata data priorità alla realizzazione di opere per una migliore distribuzione degli spazi delle sale di depositoattesa collegate al Tempio Crematorio poste al piano terra della struttura servizi. E’ stato ricavato, eliminando magazzini e ripostigli, un locale di attesa delle salme prima della cerimonia dell’ultimo saluto (che come noto viene svolta nella sala del commiato) ed ampliati i retrostanti locali di deposito. E’ stato anche completamente ristrutturato ed adeguato il blocco servizi igienici per i fruitori della struttura cimiteriale, posti sempre al piano terra della palazzina servizi. Si è inoltre avviato un programma di sostituzione dei corpi illuminanti dei corridoi e vani scale nei blocchi loculi con installazione di apparecchiature led e verifica dell’efficienza degli impianti. Per la ricorrenza dei defunti sono già in fase di realizzazione i programmi di pulizia e cura del verde, delle aiuole e manutenzione straordinaria delle alberature di alto fusto.

Lavori straordinari sono in corso anche nel cimitero di Cupra Marittima, a iniziare dalla ristrutturazione della colombaia nella parte centrale, dove ci sono loculi che furono costruiti a cavallo degli anni ‘70 - ‘80, per i quali sono previsti costi di 170mila euro con fondi di bilancio comunale. Contemporaneamente vanno avanti i lavori per la costruzione di 150 nuovi loculi, opera che viene realizzata senza consumo del territorio, nella zona ovest, dove esisteva già la fondazione e questo ha permesso di vendere i loculi allo stesso prezzo di 10 anni fa, nonostante l’aumento dei materiali registratosi in questo periodo. Intanto negli uffici tecnici si lavora al progetto definitivo di ristrutturazione della parte monumentale danneggiata dal sisma del 2019, dove c’è un’ala ancora inaccessibile, per i cui lavori il comune ha intercettato un finanziamento di 900mila euro. La ditta che gestisce i servizi del cimitero ha già iniziato la profilatura dei cipressi e delle siepi e la sistemazione delle aiuole e dei camminamenti con brecciolino, in vista della giornata di Tutti i Defunti. Nel cimitero di Grottammare, dopo la ristrutturazione della storica cappellina, in vista della ricorrenza dei defunti gli operai del Comune hanno completato la potatura dei cipressi, mentre quelli di una ditta privata si stanno occupando della manutenzione delle aiuole e la sistemazione delle stradine interne. A Monteprandone non sono previste opere di manutenzione straordinaria, ma a giorni inizierà un’attività di pulizia generale approfondita. Marcello Iezzi