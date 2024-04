Sempre più portati a usare i computer

Cari lettori, sappiamo che ci sono applicazioni straordinarie: fanno i compiti con una foto, testi con un semplice comando, risolvono problemi con un semplice clic. Siamo abituati ad avere risposte perfette a qualsiasi quesito, basta cercare sulla rete app apposite o social, ma non sappiamo che tutto ciò ci "deresponsabilizza": siamo sempre più portati a fare ricorso ai computer, ma esercitiamo sempre meno le nostre capacità. L’AI potrebbe sostituire la Human Intelligence e i robot sostituirsi all’uomo in molti campi, ma non potranno mai provare emozioni, sensazioni e pensare come un essere umano. L’uomo è presente nel mondo non per relazionarsi con un pc, non è solo ego, ma ha bisogno di socializzare poiché è nella sua natura. C’è il rischio di impoverire le relazioni umane, di ritrovarci in un mondo privo di emozioni e di diventare ciechi e sordi alle richieste altrui. Non vorremmo mai trovarci in una classe in cui nessuno ci veda, senta, aiuti o dove nessuno sappia chi siamo. Allora, cari lettori, il nostro invito è proprio quello di utilizzare il telefono, sì, ma per chiamare un amico e dargli appuntamento per uscire, fare una passeggiata, una partita o anche semplicemente per ascoltarsi a vicenda.