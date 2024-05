Sensibilizzazione ai ragazzi sulla mobilità sostenibile

Dal 10 al 13 maggio la FIAB di San Benedetto e la polizia municipale di Cupra Marittima hanno sensibilizzato i ragazzi sulla mobilità sostenibile. Sono intervenuti anche il vicesindaco Lucio Spina e il consigliere Remo Leli, unitamente a membri di "Fuori di sella" e "Carlito’s bike". I volontari della FIAB hanno incontrato tutte le classi della Primaria per spiegare l’importanza e il bello di muoversi in bici nel territorio e in seguito i giovani hanno preso parte a una gimkana nel cortile della scuola. Comandante Leonardo Diomede e l’agente Eleonora Gristostomi della polizia municipale di Cupra hanno sensibilizzato i ragazzi della Secondaria di primo grado sulla segnaletica stradale, sugli obblighi e i diritti sia dei pedoni sia dei velocipedi. Focus anche sui monopattini elettrici e sui ciclomotori, di grande interesse per alcuni ragazzi prossimi al patentino. Diversi ragazzi possiedono una bici, per cui si sono sentiti interessati all’argomento ed hanno proposto tante domande sul comportamento da tenere su strada: precedenze, come segnalare svolte e fermate, curiosità sulla normativa.