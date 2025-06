Sensibilizzazione alla donazione del midollo osseo

Quando la testimonianza diretta aiuta a comprendere ancora di più l’importanza di donare. E’ accaduto proprio questo, con ben 21 nuovi iscritti all’associazione donatori midollo osseo, nel corso del doppio incontro/spettacolo organizzato dall’Admo di Ascoli, all’ospedale ‘Mazzoni’, con il coinvolgimento degli studenti del corso di laurea triennale in infermieristica e tecniche di radiologia medica per immagini e radioterapia dell’Università politecnica delle Marche. Nel corso della giornata di sensibilizzazione nei confronti degli studenti universitari alla donazione volontaria del midollo osseo e delle cellule staminali emopoietiche, dal titolo ‘Alla ricerca del tipo giusto’ e promossa in collaborazione con il direttore del corso di laurea triennale in infermieristica, Stefano Marcelli, e con l’Azienda sanitaria territoriale di Ascoli, l’Admo ha proposto la rappresentazione teatrale ‘Il gomitolo’ ideata e realizzata da Laura Baleani e Rita Grilli. Con l’ausilio del filo rosso di un gomitolo che ha attraversato l’aula sorretto dagli studenti, le due protagoniste hanno raccontato le loro storie, molto toccanti, di ricevente del midollo osseo e di donatrice. Quindi, è stato lasciato spazio a due testimonianze dirette: di Tony Eucheda che ha purtroppo avuto un famigliare che non ce l’ha fatta, e di Armando Cosenza che ha letto la lettera ricevuta dalla donna a cui ha donato il midollo osseo. Infine, il vice presidente dell’Admo Marche, Elvezio Picchi, ha raccontato la storia dell’associazione e di quali sono le procedure per diventare un donatore di midollo osseo. "Al termine del doppio incontro – dice Picchi – abbiamo ottenuto un risultato inaspettato e sorprendente, ovvero che 21 studenti universitari si sono iscritti all’associazione. Dunque abbiamo 21 nuovi potenziali donatori".