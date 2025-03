Sensibilizzazione per smaltire i telefoni

L’ I.I.S. ‘Fermi-Sacconi’ lancia la sua campagna per sensibilizzare le persone sul corretto smaltimento di telefoni che non si usano più. La Campagna per il riciclo dei cellulari in disuso è un’iniziativa promossa dall’Istituto Jane Goodall (JGI) a livello mondiale, in Italia è stata lanciata nel 2017. Il punto di raccolta dell’ITT ‘Fermi’ è l’unico in tutta la provincia di Ascoli.

L’iniziativa, promossa dalle professoresse Elisabetta Nepi e Luana Milani, mira a promuovere una cultura del riuso, del riciclo e del corretto smaltimento dei cellulari non più utilizzati e a sensibilizzare gli studenti su come tali sforzi possano promuovere cambiamenti negli atteggiamenti e nei comportamenti, contribuendo al mantenimento e al miglioramento dell’ambiente.

La campagna permette altresì ai docenti di approfondire con gli studenti le conoscenze sui materiali utilizzati nei telefoni cellulari ponendo l’attenzione sui metalli preziosi e sull’impatto che presenta la loro estrazione e il loro smaltimento.

I device raccolti saranno inviati ad un’azienda partner del Jane Goodall Institute, certificata per quanto riguarda la cancellazione definitiva dei dati personali (detta anche Data Wiping) dagli apparecchi prima di ogni altra azione, si occupa del recupero e del riciclo dei cellulari donati, selezionando i dispositivi in base alla loro riciclabilità.