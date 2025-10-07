Senso unico in via Gemito e altri parcheggi

Paese Alto, la riforma della viabilità va avanti. Dopo i cambiamenti degli ultimi giorni, che modificano in via sperimentale i sensi di marcia in diverse zone del quartiere, nei prossimi giorni dovrebbe essere approvato anche un importante mutamento per via Gemito, strada a nord del campo ‘La Rocca’ e del cimitero. A seguito di recenti sopralluoghi, infatti, non sarebbero stati rinvenuti motivi ostativi ad istituire il senso unico in direzione est lungo la suddetta strada, attualmente a doppio senso di marcia. Questo perché la carreggiata risulta eccessivamente stretta all’incrocio con via Bernini: il senso unico, quindi, verrebbe istituito principalmente per motivi di sicurezza stradale in una delle zone che viene maggiormente frequentata dagli automobilisti se si vuole evitare la lunga coda della Statale 16 durante le ore di punta. Ma il motivo non è solo questo: con l’eliminazione del senso in direzione ovest, infatti, la carreggiata si allargherebbe e, nel tratto in prossimità della rotonda, diventerebbe sede di ulteriori parcheggi. In questo punto della città infatti verrebbero disegnati circa 40 posteggi gratuiti nuovi. La posizione è strategica, vista la vicinanza con il camposanto, il campo di calcio e le scuole ‘Marchegiani’.

D’altro canto, l’amministrazione ha già iniziato a riconfigurare la viabilità del ‘vecchio incasato’. Proprio a fine settembre, sono state emanate delle ordinanze con cui diverse strade a sud della ‘salita dei leoni’ (via Marradi) cambiano verso di circolazione per sei mesi. Ad esempio, viene istituito il senso unico in direzione est-ovest in via Saffi, nel tratto compreso tra via Maroncelli e via Martiri di Belfiore; in direzione nord-sud in via Maroncelli, nel tratto compreso fra via Sciesa e via Saffi; in direzione sud-nord in via Martiri di Belfiore, nel segmento compreso tra via Saffi e via Sciesa; in direzione nord-sud in via Sciesa, con accesso da via dei Colli ed uscita in via Maroncelli; infine, in direzione ovest-est in via Sciesa, nel tratto compreso fra via Martiri di Belfiore e via Maroncelli. Insomma, la parte più storica della città sta vivendo cambiamenti importanti, come anche nell’ambito della mobilità: proprio nelle scorse settimane, infatti, è stata ripristinata una tratta degli autobus, precedentemente soppressa, che collega la stazione, il Paese Alto con il Ponterotto – in special modo la cosiddetta ‘zona dei papi’ – e l’ospedale. Ulteriori novità arriveranno, ovviamente, con il nuovo Piano urbano della mobilità sostenibile.

Giuseppe Di Marco